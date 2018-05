Ein ganzes Dorf in Brandenburg soll versteigert werden. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mini-Dorf im Süden Brandenburgs soll auf einen Schwung den Besitzer wechseln. An diesem Samstag wird die Siedlung Alwine in einem Auktionshaus in Berlin versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 125.000 Euro.



In der Siedlung leben rund 15 Mieter. Von Berlin braucht man ungefähr zwei Stunden mit dem Auto. Das etwa 16.000 Quadratmeter große Areal wurde laut Auktionshaus Karhausen nach der Wende von zwei Brüdern gekauft. Einer von ihnen ist gestorben - daher steht nun der Verkauf an.