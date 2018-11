Premierministerin Theresa May im Parlament.

Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Nach der Einigung auf das Brexit-Abkommen beim Sondergipfel in Brüssel kämpft die britische Premierministerin Theresa May um Unterstützung zu Hause. Am 11. Dezember wird es im Parlament in London zur entscheidenden Abstimmung kommen.



May kämpft mit heftigem Widerstand in den eigenen Reihen: Dutzende ihrer Tory-Kollegen sind gegen die Vereinbarung. Auch die nordirische Partei DUP will das Abkommen nicht unterstützen. Auf die DUP-Stimmen ist Mays Minderheitsregierung aber angewiesen.