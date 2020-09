Ein Porträt des indischen Freiheitskämpfers Gandhi. Archivbild

Quelle: R Gnanasasthaa/PTI/dpa

Unbekannte haben ein Bild des Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi in einer Gedenkstätte in Indien beschmiert. Mit grüner Farbe schrieben sie "Verräter" auf ein Foto des Mannes, der die britischen Kolonialherren als Anführer von Massenprotesten und Hungerstreiks ohne Gewalt aus Indien vertrieben hatte.



Bei einigen extremistischen Hindus ist der Gründervater unbeliebt, weil er für die Versöhnung von Hindus und Muslimen geworben hatte. Der Schmiervorfall ereignete sich am 150. Jahrestag von Gandhis Geburt am Mittwoch.