Das Bundeskanzleramt in Berlin. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer werden sich am Abend im Kanzleramt treffen. Sie wollen unter vier Augen versuchen, ihren erbitterten Asylstreit zu entschärfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf informierte Kreise.



Demnach wird sich der Bundesinnenminister zunächst mit seinen Experten im Ministerium besprechen. Anschließend will Merkel ihn im Kanzleramt empfangen. Es wird nicht damit gerechnet, dass es im Anschluss an das Treffen Informationen über das Ergebnis geben wird.