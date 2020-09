Das Staatstheater Augsburg setzt VR-Brillen ein. Symbolbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Das Augsburger Staatstheater will bei einer Operninszenierung erstmals eine reale Inszenierung mit Virtual Reality (VR) mischen. Bei der Aufführung der Oper "Orfeo ed Euridice" von Christoph Willibald Gluck (ab 16. Mai) sollen rund 500 VR-Brillen an das Publikum verteilt werden.



In mehreren Szenen, insgesamt etwa eine halbe Stunde, sollen die Zuschauer die in dem Stück vorkommende Unterwelt per Computeranimation erleben. "In der Größenordnung hat es das noch nicht gegeben", sagte Intendant Andre Bücker.