Demonstration von Kurden vor dem Brandenburger Tor. (Archivbild) Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Die Kurdische Gemeinde will vor dem für Ende September geplanten Deutschland-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine große Demonstration am Brandenburger Tor organisieren. "Wir sind nicht damit einverstanden, dass Erdogan hier der rote Teppich ausgerollt wird", sagte der stellvertretende Vorsitzende Mehmet Tanriverdi.



Man werde bundesweit für den Protest mobilisieren. Er rechne mit bis zu 20.000 Teilnehmern, so Tanriverdi. "Das wird eine Massenveranstaltung."