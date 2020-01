Berlin feiert Deutschlands größte Silvesterfeier. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Partymeile von Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor ist am Nachmittag eröffnet worden. An den fünf Eingängen bildeten sich schon Schlangen, wie die Sprecherin der Veranstaltung sagte. Besucher müssen mit strengen Sicherheitskontrollen rechnen.



Bis zum Jahreswechsel erwarten die Veranstalter Hunderttausende Besucher. Am Abend haben sich unter anderem die Boygroup East 17, Schlagerstar Frank Zander und die schwedische Rockband Mando Diao angekündigt.