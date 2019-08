Demonstranten blockieren eine Straße.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Klimaaktivisten haben am Tagebau Garzweiler II gegen die Energiegewinnung aus Braunkohle demonstriert und den Betriebsablauf beim Betreiber RWE gestört.



Die Sitzblockaden an fünf verschiedenen Stellen wurden von der Polizei am Samstagnachmittag aufgelöst, die etwa 150 Demonstranten weggetragen. "Insgesamt verhielten sich alle Blockierer friedlich", so die Polizei. Mit Slogans wie "Zwangsumsiedlungen machen krank" demonstrierten die Teilnehmer für das Ende des Braunkohletagebaus.