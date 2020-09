Ein Impfpass mit einer angekreuzten Masern-Impfung. Symbolbild

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Vertreter mehrerer Familien wollen am Sonntag beim Verfassungsgericht in Karlsruhe Eilanträge und Verfassungsbeschwerden gegen die Masern-Impfpflicht einreichen. Sie wenden sich nicht gegen die Impfungen an sich, sondern gegen den Zwang, der eine selbstbestimmte Entscheidung nicht mehr zulasse.



Wann das Bundesverfassungsgericht über die Eilanträge und Verfassungsbeschwerden entscheidet, ist unklar. Zum stärkeren Schutz vor hoch ansteckenden Masern gilt ab Sonntag eine Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen.