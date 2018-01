Es bleibt der Rückblick auf einen Wahlkampf, der erst in den letzten Wochen seine Höhepunkte hatte. Lange plätscherte die Auseinandersetzung der Parteien so dahin. Während die Merkel-CDU gar kein Interesse daran hatte, die Debatte zu erhitzen, versuchte Gegenkandidat Schulz mit immer neuen Themen die Kanzlerin in ein Duell zu zwingen. Gerechtigkeit, Steuer- oder Rentenpolitik, Dieselgate. Nichts zündete so richtig. Während des Sommers interessierte sich der Wähler nur am Rande für das parteipolitische Geplänkel.