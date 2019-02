Eine Germania-Maschine am Düsseldorfer Flughafen. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Lufthansa-Tochter Eurowings will sich um die frei werdenden Start- und Landerechte der insolventen Airline Germania am Flughafen Düsseldorf bewerben. Germania verfüge dort über attraktive Slots, die nun an den Flughafenkoordinator der Bundesrepublik zur Neuverteilung zurückgingen, sagte Eurowings-Chef Thorsten Dirks.



Einen Erwerb von Germania-Teilen wie im Air-Berlin-Pleitefall schloss er dagegen aus. Zu den Slots an den übrigen von Germania angeflogenen Airports äußerte er sich nicht.