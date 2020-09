Sicherheitskräfte stehen am Tatort.

Quelle: Francisco Castillo/Agencia Uno/dpa

Gauner haben am internationalen Flughafen der chilenischen Hauptstadt Santiago 14 Millionen US-Dollar und eine Million Euro gestohlen. Sie seien mit einem Auto mit dem Logo einer bekannten Kurierfirma in die Lagerhalle eines Terminals gefahren, sagte Polizeipräfekt Oscar Figueroa.



Zwei Wächter erlitten bei dem Raub leichte Verletzungen. Er betraf eine Firma, die in der Lagerhalle tätig war und das Geld aus dem Ausland bekam. Im August 2014 hatten Diebe am gleichen Ort zehn Millionen Dollar gestohlen.