Ein ägyptischer Menschenrechtler, der derzeit in Italien studiert, ist während eines Heimatbesuchs bei seiner Ankunft am Flughafen in Kairo festgenommen worden. Nach Angaben der Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) wurde für Patrick George Zaki eine 15 Tage lange Haft angeordnet. Ihm werde vorgeworfen, zum Staatsumsturz und zu Gewalt angestiftet zu haben. Zakis Anwälten zufolge wurde er gefoltert.



Der 27-Jährige soll für die Kandidatur des oppositionellen Anwalts Chalid Ali zur Präsidentenwahl gearbeitet haben.