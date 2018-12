Der Großflughafen London-Gatwick ist lahmgelegt.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die Drohnen-Störaktion über dem Londoner Flughafen Gatwick droht den Flugbetrieb am siebtgrößten Airport Europas auch den kompletten Freitag über lahmzulegen. Trotz des Einsatzes von Armee und Polizei wurden am Donnerstagabend wieder Flugroboter über dem Rollfeld gesichtet. Das seit Mittwochabend fast durchgängig geltende Start- und Landeverbot bleibt in Kraft.



Laut Polizei sei auch ein Abschuss der Drohnen denkbar. Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gab es laut Behörden aber nicht.