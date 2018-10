Eine Demonstration am Hambacher Forst. Archivbild Quelle: Jana Bauch/dpa

An diesem Samstag dürfen Braunkohlegegner trotz aller Sicherheitsbedenken der Polizei zu einer großen Demonstration am Hambacher Forst einladen.



Das Verwaltungsgericht Aachen kippte ein zuvor von der Polizei ausgesprochenes Verbot für die Kundgebung mit rund 20.000 erwarteten Teilnehmern. Die Polizei kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren und nicht vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zu ziehen.