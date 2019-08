Zu der tödlichen Attacke soll es am Freitag gegen 12.00 Uhr in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin-Moabit gekommen sein. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei war mit vielen Beamten am Tatort. Sie sperrten den Tatort mit rot-weißem Flatterband ab und schirmten die Leiche in einem blauen Zelt ab. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler in einem weißen Schutzanzug offensichtlich Spuren untersuchte. Laut Staatsanwaltschaft seien Tatspuren am Körper sowie an der Kleidung entdeckt worden.