Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte zu einer Erinnerungskultur. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

In Deutschland ist am Holocaust-Gedenktag an die Schrecken des Nationalsozialismus und die Gefahren von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit erinnert worden.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich angesichts der immer weiter zurückliegenden Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten für eine neue Erinnerungskultur aus. Da die Zahl der Überlebenden abnehme, sei es notwendig, das Konzept der Gedenkstätten zu stärken und auch zu verändern, sagte sie in einer Video-Botschaft.