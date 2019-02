Eine Frau joggt entlang des Hudson Rivers in New York. Archivbild

Quelle: Gary Hershorn/INSIDER IMAGES/dpa

Unweit von Wolkenkratzern und dem beliebten Hoch-Park High Line soll in New Yorks Stadtteil Manhattan ab kommendem Jahr ein Strand entstehen. Mit 2,2 Hektar Fläche soll der öffentliche Strand am Hudson River etwa so groß sein wie drei Fußballfelder, kündigten die Entwickler an.



Die Eröffnung des 900 Millionen Dollar teuren Projekts ist für 2022 geplant. Auf einen Badestrand können Schwimmer wohl eher nicht hoffen. Wegen starker Strömungen scheint es fraglich, ob Schwimmen erlaubt sein wird.