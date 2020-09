Hassan Ruhani, Präsident des Iran, hält eine Rede.

Quelle: Ebrahim seydi/Iranian Presidency/dpa

Der Iran will im Atomstreit mit den USA nicht einlenken. Die drakonischen Sanktionen der USA könnten den Iran nicht in die Knie zwingen, sagte Präsident Hassan Ruhani in Teheran. "Wir werden nicht aufgeben und letztendlich wird die jetzige US-Regierung dies auch einsehen müssen."



Mit staatlich organisierten Großkundgebungen im ganzen Land hat der Iran den 41. Jahrestag der Ausrufung der Islamischen Republik gefeiert. Nach Angaben der staatlichen Medien nahmen landesweit elf Millionen Bürger teil.