Mike Pompeo Außenminister der USA. Archivbild

Quelle: Sait Serkan Gurbuz/FR171401 AP/dpa

Die US-Regierung führt die Spannungen mit dem Iran als Begründung an, um am Kongress vorbei 22 Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien in Gang zu setzen.



US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, er greife mit Blick auf die Iran-Krise zu einer Ausnahmeklausel, um diese Exporte im Umfang von rund acht Milliarden Dollar sofort zu ermöglichen. Üblicherweise hat der Kongress Mitspracherecht bei Waffenexporten und kann diese auch blockieren.