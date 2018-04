Sitz der OPCW in Den Haag. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hat ihren Exekutivrat zu einer Sondersitzung wegen des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes in Syrien einberufen. Die Diplomaten aus 41 Ländern sollten am Montag in Den Haag zusammenkommen, teilte die OPCW mit.



Bei dem Angriff auf den Ort Duma sollen Dutzende Menschen getötet worden sein. Die OPCW hatte bereits angekündigt, ein Team nach Syrien zu schicken. Russland und Syrien hatten die Organisation zu einer Untersuchung eingeladen.