Truppen der iranischen Revolutionsgarden auf der Insel Gheschm.

Quelle: Hamed Malekpour/Tasnim News Agency/AP/dpa

Der Iran hat zeitgleich mit der Ankunft eines US-Flugzeugträgers ein Militärmanöver am Persischen Golf abgehalten. An den Übungen nahmen Medienberichten zufolge Bodentruppen der Revolutionsgarden (IRGC) sowie Hubschrauber und Drohnen teil.



Das Manöver fand auf der Insel Gheschm statt. Diese liegt unmittelbar vor dem iranischen Festland und in Nähe der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Fast ein Drittel der weltweiten Ölexporte wird durch die Straße von Hormus verschifft.