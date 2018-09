Ein verdächtiges Päckchen löste in Potsdam Bombenalarm aus. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Das verdächtige Paket am Potsdamer Weihnachtsmarkt geht auf eine Erpressung des Paketdienstes DHL zurück. Die am Freitag an eine Apotheke am Weihnachtsmarkt gesendete Lieferung mit einem Böller stehe in diesem Zusammenhang, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).



Die Täter verlangten eine Millionensumme. Eine ähnliche Lieferung sei vor einiger Zeit in Frankfurt (Oder) aufgetaucht. Die Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für möglich oder sogar wahrscheinlich.