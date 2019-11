Kanzlerin Merkel und US-Präsident Trump. Archivbild

Quelle: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in London US-Präsident Donald Trump. Das gab Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bekannt. Zu den Themen des Gesprächs sagte sie nichts. Zuletzt hatte Merkel Trump am Rande des G7-Gipfels in Biarritz getroffen.



Der Nato-Gipfel findet am Dienstag und Mittwoch anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bündnisses statt. Vor Beginn wird Merkel unter anderem den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.