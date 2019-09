Tränengas-Einsatz bei "Gelbwesten"-Protest in Paris

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Am Rande einer Demonstration für mehr Klimaschutz ist es in der französischen Hauptstadt Paris zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, setzten Sicherheitskräfte in der Innenstadt Tränengas ein. Die Polizei forderte friedliche Demonstranten auf, sich beim "Marsch für das Klima" von gewalttätigen Gruppen zu distanzieren.



Bei einem separaten Protest von Anhängern der "Gelbwesten"-Bewegung setzte die Polizei in der Nähe der Prachtstraße Champs-Elysees im Westen der Innenstadt ebenfalls Tränengas ein.