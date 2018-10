Kiira Korpi läuft bei der Saisoneröffnung über das Eis. Quelle: Jason Decrow/FR103966 AP/dpa

Bei sommerlichen Temperaturen um 20 Grad Celsius hat in New York die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center eröffnet. Zum 82. Saisonstart zog die finnische Eiskunstläuferin Kiira Korpi die ersten Runden auf der aus vielen Filmen bekannten Bahn. Zu ihr gesellten sich zwei Kinder-Eislaufvereine aus New York.



Auf der Eislaufbahn, die erstmals zu Weihnachten 1936 aufgebaut wurde, erwarten Veranstalter bis April Hunderttausende Besucher. Die Bahn ist auch ein beliebter Ort für Heiratsanträge.