In einer Bank wird Bargeld am Schalter ausgezahlt. Archivbild

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Banken und Sparkassen dürfen fürs Abheben und Einzahlen am Schalter grundsätzlich eine Extra-Gebühr kassieren. Diese darf aber nur so hoch sein wie die tatsächlich entstandenen Kosten. Das entschieden die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH). (Az. XI ZR 768/17)



Seit 2009 durfte bereits für jeden Zahlungsdienst ohne Einschränkung ein Entgelt verlangt werden. Die Rechtslage hatte sich damals geändert. Das setzten die Richter in Karlsruhe mit ihrem Urteil nun um.