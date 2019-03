In diesem Winter gab es bereits zwei weitere tödliche Unfälle am höchsten Berg Großbritanniens. Am Neujahrstag stürzte eine 21-jährige Deutsche zu Tode, im Dezember ein ebenfalls 21 Jahre alter Brite. Der 1.345 Meter hohe Berg zieht jedes Jahr tausende Wintersportler und Bergsteiger an. Von seinem Gipfel lässt sich der Blick auf die schottischen Highlands genießen.