Der Kühlturm des ehemaligen Kraftwerks Knepper fällt zusammen.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Ein monumentales Stück Industriegeschichte ist an der Dortmunder Stadtgrenze in Schutt und Asche gelegt worden. Kesselhaus, Kühlturm und Schornstein des Steinkohlekraftwerks Knepper wurden lehrbuchmäßig gesprengt. "Alles wie geplant und ohne Komplikationen", sagte eine Sprecherin der Abbruchfirma.



Das ehemalige Eon-Kraftwerk war 2014 wegen mangelnder Rentabilität stillgelegt worden. Das Kraftwerk war 1971 in Betrieb gegangen und hatte seitdem mehrfach den Besitzer gewechselt.