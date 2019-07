Ein ukrainischer Soldat in der Ostukraine. Archivbild

Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Eine neue Waffenruhe in der Ostukraine am Tag der Parlamentswahl ist wenige Stunden nach Inkrafttreten vorerst stabil. Sowohl Vertreter der ukrainischen Armee als auch der prorussischen Separatisten bestätigten, dass der neue Waffenstillstand von der Gegenseite eingehalten werde.



Um Mitternacht Ortszeit (Samstag, 23.00 Uhr MESZ) trat die erste derartige Absprache unter dem seit Mai regierenden Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kraft. Zuvor waren mindestens 18 Vereinbarungen gescheitert.