Das Schiff "Ocean Viking" will am Weihnachtsmorgen zu einem neuen Such- und Rettungseinsatz im Mittelmeer aufbrechen. Das derzeit im süditalienischen Tarent liegende Schiff kehre so schnell wie möglich in internationale Gewässer vor der libyschen Küste zurück, um auf mögliche Seenotfälle reagieren zu können, teilte eine Sprecherin mit.



Verstärkte Kampfhandlungen in Libyen und bessere Wetteraussichten ließen erwarten, dass sich auch über die Feiertage wieder Menschen auf die Flucht über das Mittelmeer machten.