In Orlando (Florida) bereiten sich die Menschen auf «Dorian» vor.

Quelle: Stephen M. Dowell/TNS via ZUMA Wire/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Menschen an der Südostküste des Landes aufgerufen, sich für den heranziehenden Hurrikan "Dorian" zu wappnen. Es sehe so aus, als würde der Wirbelsturm Sonntagnacht die Küste im Bundesstaat Florida treffen, schrieb Trump auf Twitter.



Er appellierte an die Menschen dort, sich auf den Sturm vorzubereiten und den Anweisungen der Behörden zu folgen. "Es wird ein sehr großer Hurrikan, vielleicht einer der größten!", mahnte der Präsident.