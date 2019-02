Tief «Thomas» bringt Sturmböen am Wochenende. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In den nächsten Tagen fegen Sturmböen über mehrere Teile Deutschlands hinweg, ehe kommende Woche Winterwetter in Deutschland einzieht. Grund ist Tief "Thomas", das voraussichtlich vor allem den Süden beschäftigen wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.



Am Samstag regnet es immer wieder, und es wird mild mit 7 bis 14 Grad. Auch der Sonntag wird eher nass bei Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad. In der Nacht zum Montag schwächt sich der Wind ab, und es strömt Kaltluft nach.