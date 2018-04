Aktion des Kunstprojekts "Tribunal 'NSU-Komplex auflösen'". Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Amadeu Antonio Preis für Menschenrechte und gegen Rassismus geht in diesem Jahr an den Kölner Verein Lückenlos. Der mit 3.000 Euro dotierte Hauptpreis würdige damit das Kunstprojekt "Tribunal 'NSU-Komplex auflösen'", teilten die Amadeu Antonio Stiftung und die Stadt Eberswalde mit.



Das Tribunal-Netzwerk des Vereins ist mit mehr als 100 Aktivisten in sieben deutschen Städten unterwegs, um an Tatorten des rechtsextremen NSU den Blick auf die Betroffenen der Mordtaten zu lenken.