Laut dem in Echtzeit aktualisierten Milliardärs-Ranking beläuft sich Bezos' geschätztes Vermögen auf 90,5 Milliarden Dollar (etwa 77 Milliarden Euro). Gates kommt demnach auf 90 Milliarden Dollar. In der im März veröffentlichten Jahreswertung des "Forbes"-Magazins war der Microsoft-Gründer noch auf dem ersten Platz - zum 18. Mal in 22 Jahren. Bezos lag auf dem dritten Rang.