Diese Jobs erfordern eine hohe Qualifikation. Genau hier liegt der Knackpunkt, der einigen New Yorkern ein Dorn im Auge war: Die Anforderungen für die potenziellen Jobs können viele der sozial schwächeren Anwohner in Queens nicht erfüllen. Laut "New York Times" hat eine durchschnittliche Familie dort ein Jahreseinkommen von gerade einmal 16.000 Dollar. Amazon will sich nun wieder den Unternehmensgebäuden in Virginia und Tennessee widmen. Man wolle auch keinen Alternativstandort für New York suchen.