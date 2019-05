Amazon-Gründer Jeff Bezos präsentiert sein Mondlandefahrzeug.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat ein Modell einer Mondlandefähre präsentiert. "Das ist ein unglaubliches Fahrzeug, und es wird zum Mond fliegen", sagte der 55-Jährige laut dem Technikportal "The Verge" bei der Enthüllung in Washington.



Seine Firma Blue Origin habe seit drei Jahren am Design des Mondlandefahrzeugs "Blue Moon" gearbeitet. Es solle bis zu vier Mondautos sowie Geräte für wissenschaftliche Untersuchungen und eventuell sogar Menschen an Bord nehmen können.