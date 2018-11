Am 22. November geht’s los. Dann öffnet am Ku’Damm in Berlin der erste deutsche Amazon Pop-up-Store unter dem Namen "Home of Christmas" für sechs Tage seine Türen. Der Name des Ladens ist Programm. "Wir wollen Kunden eine neue Möglichkeit bieten, sich auf Weihnachten einzustimmen", rührt Jan Korves von Amazon eifrig die Werbetrommel für einen Shop, in dem es weder Verkaufstresen noch Ladenkassen gibt.