Ein Transparent mit der Aufschrift "streiken". Archivbild

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

In ihrem seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit Amazon erhöht die Gewerkschaft Verdi kurz vor Weihnachten den Druck. Der Streik im Amazon-Verteilzentrum Leipzig werde bis Heiligabend fortgesetzt, teilte der zuständige Verdi-Landesbezirk mit.



Der Ausstand war ursprünglich bis Samstag geplant. "Seit Montag dieser Woche sind täglich deutlich über 400 Amazon-Beschäftigte in Leipzig im Streik", sagte Streikleiter Thomas Schneider. Auch in den Verteilzentren Bad Hersfeld und Koblenz gibt es Ausstände.