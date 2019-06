Unterschriften gegen Retourenvernichtung: Greenpeace-Aktivistin Wohlgemuth

Quelle: BMU/Sascha Hilgers

Gegen die Retourenvernichtung hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace dem Umweltministerium zum Jahresanfang 145.000 Unterschriften übergeben. Es reiche nicht, beim Onlinehandel anzupacken, sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace: "Gerade Lagerbestände und Überproduktionen werden auch im stationären Handel vernichtet." So wurde etwa im vergangenen Jahr bekannt, dass die Modekette H&M unverkaufte Kleidung schreddern ließ.



Greenpeace fordert daher ein allgemeines Vernichtungsverbot für neuwertige Waren - ob Online- oder Offlinehandel. Das Verbot sei "einfach umzusetzen", so Wohlgemuth. Sie verweist auf andere EU-Staaten: In Frankreich etwa sind große Supermärkte per Gesetz verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel an Hilfsorganisationen abzugeben. Zudem fordert die Umweltschutzorganisation, Reparaturen zu fördern.