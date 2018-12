Bestellentscheidungen für das Weihnachtsgeschäft können auf Basis solcher Abverkaufsprognosen sehr präzise getroffen werden. Michael Feindt

Das passiert besonders intensiv im Weihnachtsgeschäft. Bereits im Jahr 2016 haben italienische Juweliere und Goldschmiede mit solchen Big-Data-Algorithmen berechnen lassen, welche Schmuckstücke in welchem Stil und mit welchem Farbedelsteinbesatz nachgefragt werden würde. So konnten die Goldschmiede bereits ab September zielgerichtet an den Schmuckstücken arbeiten, deren Verkaufszahlen bereits für das Weihnachtsgeschäft berechnet worden waren. Mehrere Handelsunternehmen in ganz Europa erkannten sofort das Potenzial dieser Algorithmen.