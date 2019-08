Ein Holzfäller sägt einen Urwaldriesen im Amazonas um. Archivbild

Quelle: Werner Rudhart/dpa

Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet nimmt rasant zu. Satellitendaten des brasilianischen Weltrauminstituts (Inpe) zeigten, dass in den Monaten von Mai bis Juli viel mehr Regenwald abgeholzt worden ist als in den gleichen Zeiträumen der Jahre 2018, 2017 und 2016. Allein im Juli seien 2.254 Quadratkilometer Regenwald gerodet worden. Das sei drei- bis fünfmal mehr als im gleichen Monat in den vier Jahren davor. Die Daten zeigten die größte Zunahme an Rodungen, seitdem das Institut 2014 eine neue Methodik zu deren Auswertung einführte.