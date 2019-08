Nun soll also Sebastián Piñera helfen. Der chilenische Staatspräsident erhielt von den G7-Staaten in Biarritz den Auftrag, die Hilfe für die von der Brandkatastrophe betroffenen südamerikanischen Staaten zu koordinieren. Dazu könnte es aber erst gar nicht kommen. Die brasilianische Regierung hat am Montagabend (Ortszeit) die von den G7-Staaten zugesagten Millionenhilfen für den Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonasregion zurückgewiesen.



Der Kabinettschef von Präsident Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, sagte am Montag dem Nachrichtenportal "G1", die 20 Millionen Dollar sollten vielmehr dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten. Von den Geldern sollten vor allem Löschflugzeuge finanziert werden, hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt. Ohne allerdings vorher die Brasilianer zu fragen.