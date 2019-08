"Erst hat er den demokratisch gewählten Präsidenten der Republik beleidigt und dann die Souveränität des Amazonasgebiets in Frage gestellt", sagte Bolsonaro. "Dies hat beim brasilianischen Volkes ebenso eine patriotische Stimmung geweckt wie in den anderen Ländern hier in Südamerika, die Teil unserer Amazonasregion sind.