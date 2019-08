Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Archivbild

Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

Im Streit über die Abholzung des Amazonasregenwaldes hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro nun Norwegen wegen seiner Walfangtradition angegriffen. "Schauen Sie sich das von Norwegen geförderte Gemetzel an den Walen an", schrieb er auf Twitter zu einem Video.



Laut der Zeitung "Folha de Sao Paulo" stammt das Video aber nicht aus Norwegen, sondern zeigt den Grindwalfang auf den zu Dänemark gehörenden Färöer-Inseln. Norwegen hatte zuletzt angekündigt, zum Schutz des Amazonasurwalds Finanzhilfen an Brasilien zu stoppen.