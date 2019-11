Das schürt Ängste gerade bei vielen konservativen Katholiken. Sie fürchten um die Einheit der Kirche und kritisieren, der Papst und seine Unterstützer unterwürfen sich dem Zeitgeist. Eine Woche vor der Synode versammelten sich an der Engelsburg in Rom mehrere Dutzend konservative Katholiken, um lautstark die Engel um Hilfe zu bitten, im Kampf "gegen die Dämonen der Amazonassynode".



Im Vorfeld der Versammlung versuchten prominente Kirchenmänner - darunter die deutschen Kardinäle Gerhard Ludwig Müller und Walter Brandmüller, aber auch der US-amerikanische Kardinal Raymond Leo Burke - mit scharfer Kritik Einfluss auf die Beratungen zu nehmen. Burke und Brandmüller erklärten in einem Brief an die anderen Kardinäle, dass Teile des Arbeitspapiers der Synode "gegensätzliche Auffassungen" zur kirchlichen Lehre enthielten. Sie befürchten "häretische Entscheidungen" der Synode.