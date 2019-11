Von der Synode geht eine Botschaft aus: Was in Rom diskutiert wird, hat Bedeutung für die Kirche in Amazonien - und weltweit. Papst Franziskus betonte bei der Ankündigung der Amazonas-Synode im Oktober 2017, dass das Amazonas-Gebiet eine entscheidende Region sei, nicht nur weil von dort ein Großteil des weltweiten Sauerstoffs stamme. Eine Entwaldung Amazoniens bedeute, die Menschheit zu töten, so der Papst Anfang August in einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Stampa".