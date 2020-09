Papst Franziskus nach der Messe auf dem Weg in den Petersdom.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat Ausbeutung und Umweltvernichtung im Amazonasgebiet angeprangert. Er warnte zugleich vor der "Gier neuer Kolonialismen" und erinnerte an die Missionare, die in der Region ihr Leben gelassen hätten. "Viele Brüder und Schwestern im Amazonasgebiet tragen schwere Kreuze", sagte der Papst.



Zur Messe im mächtigen Petersdom waren Gäste aus vielen Teilen der Welt in farbenfrohen Gewändern gekommen. Franziskus erinnerte auch an das unselige Erbe der Zwangsmission früherer Jahre.