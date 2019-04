Brink: Weil es dort einen Bereich gibt, bei dem man so tun kann, als würde man sich in einem Vertragsverhältnis befinden. Also es ist gar nicht so, dass man einseitig von dem Nutzer was möchte, sondern man packt das in einen Gesamtvertrag hinein und schreibt dann in die AGBs, also ins Kleingedruckte, was man so ungefähr vorhat und behauptet dann nachher, man habe einen Vertrag mit dem Nutzer abgeschlossen und das sei alles vertragskonform.