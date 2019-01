Nach wahllosen Angriffen von alkoholisierten Asylsuchenden auf Passanten in Amberg fordert der Bürgermeister der Stadt, Michael Cerny (CSU), die Abschiebegesetze zu verschärfen. "Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man klare Signale auch an die jungen Leute gibt, dass das Verhalten hier in Amberg und in Deutschland generell wichtig ist - auch für ihr Asylverfahren insgesamt“, sagte Cerny im heute journal. In dem Zusammenhang sei sowas wie Kriminalität "ein echtes No-Go".